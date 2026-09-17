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17.09.2026 06:37:00
Skkynet Cloud Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Skkynet Cloud Systems veröffentlichte am 15.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Skkynet Cloud Systems einen Umsatz von 0.5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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