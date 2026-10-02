Skistar Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Skistar Registered B hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Skistar Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.87 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.350 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 292.0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skistar Registered B 226.1 Millionen SEK umgesetzt.

Skistar Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8.00 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7.05 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.95 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 4.63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7.95 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4.96 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.ch