|
02.10.2026 06:37:00
Skistar Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Skistar Registered B hat am 30.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Skistar Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.87 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.350 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 292.0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skistar Registered B 226.1 Millionen SEK umgesetzt.
Skistar Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8.00 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7.05 SEK je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.96 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.95 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 4.63 Milliarden SEK im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7.95 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4.96 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.