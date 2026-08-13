Skipper veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Skipper hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.03 INR, nach 4.01 INR im Vorjahresvergleich.

Skipper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.10 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch