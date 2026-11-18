Skillz A hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skillz A ein EPS von -1.140 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Skillz A einen Umsatz von 27.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch