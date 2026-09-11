Skillsoft gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Skillsoft hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.71 USD gegenüber -2.780 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 98.3 Millionen USD, gegenüber 128.8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23.73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch