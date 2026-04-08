Skillsoft Aktie US8309281074
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.04.2026 03:33:23
Skillsoft Corp. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Skillsoft Corp. (SKIL):
Earnings: -$36.71 million in Q4 vs. -$31.11 million in the same period last year. EPS: -$4.19 in Q4 vs. -$3.75 in the same period last year. Excluding items, Skillsoft Corp. reported adjusted earnings of $11.02 million or $1.26 per share for the period.
Revenue: $130.65 million in Q4 vs. $133.75 million in the same period last year.
Nachrichten zu Skillsoft plc (Spons. ADRS)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Skillsoft plc (Spons. ADRS)
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex bewegten sich am Dienstag in der Verlustzone. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.