Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’790 -1.5%  SPI 17’855 -1.5%  Dow 46’584 -0.2%  DAX 22’922 -1.1%  Euro 0.9251 0.0%  EStoxx50 5’633 -1.1%  Gold 4’706 1.2%  Bitcoin 55’810 1.6%  Dollar 0.7976 0.0%  Öl 103.6 -5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Roche1203204Nestlé3886335Sika41879292Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: Sammelklage gegen NVIDIA - Angeblich verheimlichte Krypto-Umsätze
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
ETF Compass 2026: Das brachte das erste Quartal
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
Klumpenrisiko: Warum ein Portfolio mit wenigen ETFs effizienter sein kann
Suche...

Skillsoft Aktie US8309281074

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 03:33:23

Skillsoft Corp. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Skillsoft Corp. (SKIL):

Earnings: -$36.71 million in Q4 vs. -$31.11 million in the same period last year. EPS: -$4.19 in Q4 vs. -$3.75 in the same period last year. Excluding items, Skillsoft Corp. reported adjusted earnings of $11.02 million or $1.26 per share for the period.

Revenue: $130.65 million in Q4 vs. $133.75 million in the same period last year.

Nachrichten zu Skillsoft plc (Spons. ADRS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Skillsoft plc (Spons. ADRS)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

07.04.26 Marktüberblick: Versorger gesucht
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
07.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Es geht in die Vollen
07.04.26 Noch keine Entspannung
02.04.26 Weltraumwirtschaft: schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’365.09 19.67 BDASDU
Short 13’634.60 13.96 SOFBTU
Short 14’159.94 8.86 B5HSYU
SMI-Kurs: 12’790.35 07.04.2026 17:30:30
Long 12’295.98 19.52 STABXU
Long 12’021.79 13.96 SNLBQU
Long 11’491.77 8.89 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Rheinmetall-Aktie
Iran-Krieg im Fokus: SMI und DAX letztlich in Rot -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schliessen ohne grosse Ausschläge
Aktien von Roche, Novartis & Co letztlich im Minus.: Trump verhängt 100-Prozent-Zölle - Reduzierter Satz von 15% für die Schweiz
BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Dienstagmittag zu
Abseits von NVIDIA-Aktie: Warum Morgan Stanley Alibaba als grossen Profiteur der KI-Revolution sieht
Warum die Aktien von Rheinmetall und RENK trotz Millionenaufträgen tiefer notieren - auch TKMS und HENSOLDT im Fokus
Commerzbank-Aktie wenig bewegt: Warum der Übernahmekampf mit UniCredit weiter eskalieren könnte
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge
Nahost-Konflikt treibt Öl-Aktien: UBS bleibt optimistisch bei ExxonMobil - so steht es um Chevron, Shell & BP
Samsung-Aktie im Plus: Rekordergebnis übertrifft Erwartungen

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.