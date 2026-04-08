Skillsoft Corp. Q4 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Skillsoft Corp. (SKIL):

Earnings: -$36.71 million in Q4 vs. -$31.11 million in the same period last year. EPS: -$4.19 in Q4 vs. -$3.75 in the same period last year. Excluding items, Skillsoft Corp. reported adjusted earnings of $11.02 million or $1.26 per share for the period.

Revenue: $130.65 million in Q4 vs. $133.75 million in the same period last year.