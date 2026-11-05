SKF India legte Quartalsergebnis vor

SKF India hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10.50 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 21.30 INR je Aktie in den Büchern standen.

SKF India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.96 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.09 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch