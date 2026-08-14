SKF India legte Quartalsergebnis vor

SKF India präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.50 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23.90 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SKF India im vergangenen Quartal 5.88 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 54.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SKF India 12.83 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch