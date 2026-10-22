SKF Group (B, Fria) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SKF Group (B, Fria) äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.91 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.30 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 17.47 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 22.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SKF Group (B, Fria) 22.48 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch