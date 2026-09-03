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ETF Sparplan
03.09.2026 06:37:00

Skano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Skano hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skano ein Ergebnis je Aktie von -0.060 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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SMI-Kurs: 14’346.12 03.09.2026 09:26:34
Long 13’760.30 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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