Skano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Skano hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skano ein Ergebnis je Aktie von -0.060 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.3 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 20.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch