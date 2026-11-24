Skano stellte am 21.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Skano hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.18 Prozent auf 2.7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch