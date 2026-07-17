Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4.44 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4.13 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.65 Prozent auf 40.31 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40.99 Milliarden SEK gelegen.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.90 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 19.23 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch