|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.11.2026 17:54:43
SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis
|
SKAN AG
/ Schlagwort(e): Stellungnahme
Medienmitteilung
SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis
Allschwil, 17. November 2026 – Die SKAN Group AG nimmt die erstinstanzlichen Urteile des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis. Der Leiter des Segments Services, Digital & Single-Use Systems wurde von Vorwurf Ausnützens von Insiderinformationen freigesprochen.
Der Finanzchef hat gegen die erstinstanzliche Verurteilung Berufung erklärt. Damit ist das Verfahren gegen ihn noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung und er verbleibt in seiner Funktion. Die SKAN Group AG hat weiterhin grosses Interesse an einem raschen Abschluss des Verfahrens. Der Verwaltungsrat beurteilt die Situation laufend.
Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28
SKAN – together always one step ahead
SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Software, Services und Single Use Systeme an. Innovative Lösungen sowie eine kundennah ausgerichtete Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1700 Mitarbeitende. Etwa die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SKAN AG
|Kreuzstrasse 5
|4123 Allschwil
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 268 32 32
|E-Mail:
|info@skan.com
|ISIN:
|CH0013396012
|Valorennummer:
|1339601
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2437110
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2437110 17.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu SKAN
|
17.11.26
|SKAN takes note of the Federal Criminal Court’s first-instance judgments (EQS Group)
|
17.11.26
|SKAN nimmt erstinstanzlichen Entscheid des Bundesstrafgerichts zur Kenntnis (EQS Group)
|
17.11.26
|SKAN-Aktie etwas fester: Kadermitglied des Pharmaausrüsters vom Bundesstrafgericht verurteilt (AWP)
|
17.11.26
|SIX-Handel SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SKAN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Titel SKAN-Aktie: Hätte sich eine Anlage in SKAN von vor 3 Jahren bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SKAN-Aktie gesucht: Finanzchef und Spartenleiter wegen Insiderverdacht vor Gericht (AWP)
|
02.11.26
|SKAN Group AG informs about the proceedings by the Office of the Attorney General of Switzerland from 2023 (EQS Group)
Analysen zu SKAN
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SKAN am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.