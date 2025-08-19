Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’072 0.0%  SPI 16’771 0.0%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’315 -0.2%  Euro 0.9410 -0.1%  EStoxx50 5’435 -0.3%  Gold 3’338 0.2%  Bitcoin 92’943 -1.0%  Dollar 0.8073 0.0%  Öl 66.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
BYD, MG & Co. sorgen für günstigere Preise bei Elektro-Autos
Idorsia-Aktie: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht
Santhera-Aktie: Vertriebsabkommen für Agamree geschlossen
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Intel-Aktie zieht kräftig an: Softbank steigt mit Milliardeninvestment bei Intel ein
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.08.2025 08:00:36

Skan nach Projektverschiebungen mit Umsatz- und Gewinnrückgang

SKAN
76.58 CHF 6.56%
Kaufen Verkaufen

Allschwil (awp) - Die Baselbieter Skan Group hat im ersten Geschäftshalbjahr die hohe Zyklizität des eigenen Anlagengeschäfts zu spüren bekommen: Projektverschiebungen führten zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Trotzdem werden die Ziele für das laufende Jahr bestätigt.

Der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten musste laut einer Mitteilung vom Dienstag einen Umsatzrückgang um 17,8 Prozent auf 134,6 Millionen Franken hinnehmen. Kunden weltweit hätten Projekte für Impfstofflinien verschoben, so die Begründung. Die letzten 20 Prozent der Bestellungen aus früheren Jahren konnten noch nicht verbucht werden, erklärte Skan.

Auf der anderen Seite kletterte der Auftragseingang um mehr als 20 Prozent auf 213,0 Millionen Franken, betonte das Unternehmen. Gerade für Onkologie-Medikamente habe Skan mehrere Aufträge im jeweils zweistelligen Millionenbereich erhalten. Der Auftragsbestand erreichte mit 386,4 Millionen einen neuen Rekordwert.

Der Betriebsgewinn (Stufe EBITDA) schrumpfte wegen des tieferen Umsatzes auf noch 0,9 Millionen Franken (VJ 21,5 Mio). Die entsprechende Marge sank damit auf 0,7 Prozent von 13,1 Prozent im Jahr zuvor. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 8,3 Millionen Franken.

Guidance trotz schwachem H1 bestätigt

Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2025 wird dennoch bestätigt: Skan rechnet unverändert mit einem Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich. Auf Stufe EBITDA-Marge werde ein Zielwert zwischen 14 und 16 Prozent angestrebt.

Man sei überzeugt, die entstandenen Lücken in der zweiten Jahreshälfte schliessen zu können, betonte das Management in dem Communiqué. Zuversichtlich stimmten der starke Auftragseingang, der hohe Auftragsbestand und die volle Pipeline an Angebotsanfragen.

Zudem habe Skan im ersten Semester nicht nur gewisse Aufträge vorgezogen, sondern auch die Vorproduktionen von Standardisolatoren. Diese Vorproduktionen werde nun im zweiten Halbjahr Umsätze und Marge generieren.

Drittes Standbein

Der Aufbau der sogenannten "Pre-Approved-Services" wurde derweil im Berichtszeitraum vorangetrieben, hiess es weiter. Diese sollen dereinst das dritte Standbein von Skan werden.

Derzeit erfolge die Validierung der installierten Anlagen, erklärte das Unternehmen. Gemäss aktuellem Projektstand sei die Inspektion durch die Schweizer Zulassungsbehörde im ersten Quartal 2026 geplant. Der kommerzielle Betrieb könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2026 aufgenommen werden.

Das Kerngeschäft von Skan umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Anlagen und Produkten der Reinraumtechnik und Isolatorentechnik für die Pharmaindustrie. Diese finden auch Anwendung in der Uhren- und der Nahrungsmittelindustrie, in Spitälern und Apotheken.

ra/hr

Nachrichten zu SKAN

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten