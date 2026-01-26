Skan mit Umsatz- und Ergebnisrückgang in 2025

Allschwil (awp) - Die Baselbieter Skan Group hat im Geschäftsjahr 2025 nach ersten ungeprüften Eckdaten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis tiefere Werte erzielt. Der Auftragseingang liegt hingegen über dem Vorjahr.

So werde ein Umsatz von rund 332 Millionen Franken nach 361 Millionen im Vorjahr erwartet, teilte der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Montag mit. Das wäre ein Minus von 8 Prozent.

Beim EBITDA rechnet Skan mit rund 38 Millionen Franken nach 57,0 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang dürfte 365 Millionen erreicht haben. 2024 wurden hier 359,5 Millionen erzielt.

Das detaillierte Jahresergebnis wird Skan am 24. März veröffentlichen.

ra/to