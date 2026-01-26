Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 5’088 2.1%  Bitcoin 68’201 1.3%  Dollar 0.7772 0.3%  Öl 66.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Digitaler Jugendschutz: Frankreich debattiert über Social-Media-Sperre bis 15 Jahre
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...

SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 07:42:36

Skan mit Umsatz- und Ergebnisrückgang in 2025

SKAN
60.70 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

Allschwil (awp) - Die Baselbieter Skan Group hat im Geschäftsjahr 2025 nach ersten ungeprüften Eckdaten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis tiefere Werte erzielt. Der Auftragseingang liegt hingegen über dem Vorjahr.

So werde ein Umsatz von rund 332 Millionen Franken nach 361 Millionen im Vorjahr erwartet, teilte der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Montag mit. Das wäre ein Minus von 8 Prozent.

Beim EBITDA rechnet Skan mit rund 38 Millionen Franken nach 57,0 Millionen im Vorjahr. Der Auftragseingang dürfte 365 Millionen erreicht haben. 2024 wurden hier 359,5 Millionen erzielt.

Das detaillierte Jahresergebnis wird Skan am 24. März veröffentlichen.

ra/to