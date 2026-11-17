Allschwil (awp) - Der Finanzchef des Pharmaausrüsters Skan legt gegen seine Verurteilung wegen Ausnützens von Insiderinformationen Berufung ein. Das Bundesstrafgericht hatte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt.

Der Finanzchef bleibt in seiner Funktion, wie Skan am Dienstag mitteilte. Der Verwaltungsrat beurteile die Situation laufend. Es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

Das Bundesstrafgericht hatte den Finanzchef laut dem am Dienstag veröffentlichten Urteil zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Dazu muss er eine Ersatzforderung von rund 230'000 Franken sowie Verfahrenskosten von rund 17'000 Franken zahlen. Der ebenfalls angeklagte Leiter des Segments Services, Digital & Single-Use Systems wurde freigesprochen.

Laut Anklage hatte der Finanzchef zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 über 15'000 Aktien der damaligen BV Holding gekauft. Dabei soll er bereits vom geplanten Strategiewechsel der Beteiligungsgesellschaft und dem vorgesehenen Börsengang von Skan gewusst haben.

Nach der öffentlichen Ankündigung Ende April 2021 stieg der Aktienkurs um über 66 Prozent. Der Finanzchef behielt die Titel und erzielte damit laut Bundesanwaltschaft einen Buchgewinn von rund 230'000 Franken.

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