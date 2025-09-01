Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
AEVIS-Tochter Swiss Medical Network mit starkem Wachstum im ersten Halbjahr
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Ypsomed-Aktie: Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
01.09.2025 08:04:36

SKAN ernennt Jonas Greutert zum neuen CEO

SKAN-Aktie: SKAN ernennt Jonas Greutert zum neuen CEO

Der Verwaltungsrat des Isolatortechnologie-Spezialisten SKAN hat Jonas Greutert zum neuen CEO bestimmt.

SKAN
76.58 CHF 6.56%
Kaufen Verkaufen
Er wird sein Amt am 1. Januar 2026 antreten.

Greutert folgt auf Thomas Huber, der das Unternehmen mehr als acht Jahre operativ geleitet hatte. Die Neubesetzung erfolgt im Rahmen einer "strategischen Nachfolgeplanung", wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Greutert kommt vom schweizerisch-amerikanischen Präzisionsinstrumente-Hersteller Mettler-Toledo. Dort leitet er seit 2020 die Division Produktinspektion. Davor hatte er beim Unternehmen und auch in der Dätwyler Gruppe verschiedene internationale Führungspositionen inne.

"Mit Jonas Greutert gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten mit langjähriger Führungserfahrung auf den für SKAN relevanten Gebieten", lässt sich Verwaltungsratspräsident Beat Lüthi zitieren. Zudem passten sein "unternehmerisches Denken und seine persönlichen Qualitäten" ideal zur Kultur von SKAN.

Unter der Leitung von Huber sei SKAN zur "Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie" aufgestiegen, lobt Verwaltungsratspräsident Beat Lüthi den scheidenden CEO. Zudem konnte der Umsatz des Unternehmens deutlich gesteigert und die internationale Präsenz ausgebaut werden.

Nach dem Ausscheiden als CEO werde Huber weiterhin Mitglied im Verwaltungsrat des Unternehmens bleiben, beisst es.

cg/uh

Allschwil (awp)

