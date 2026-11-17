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17.11.2026 13:51:36
SKAN-Aktie schwächelt: Kadermitglied des Pharmaausrüsters vom Bundesstrafgericht verurteilt
Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat den Finanzchef des Baselbieter Pharmaausrüsters SKAN wegen Ausnützens von Insiderinformationen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt.
Gemäss Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) hat der erstinstanzlich Verurteilte zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 Aktien der damaligen BV Holding gekauft.
Dabei soll er bereits vom geplanten Börsengang von SKAN gewusst und dadurch einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von rund 230'000 Franken erzielt haben.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann bei der Berufungskammer angefochten werden.
Die SKAN-Aktie verliert im SIX-Handel zeitweise 0,15 Prozent auf 68,40 Franken.
Bellinzona (awp/sda)
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