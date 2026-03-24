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Projektverschiebungen 24.03.2026 13:27:36

SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

SKAN-Aktie rutscht ab: Zahlen sinken erwartungsgemäss

Die Baselbieter SKAN Group hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis tiefere Werte erzielt.

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Der Auftragseingang bleibt hingegen robust. 2026 will das Unternehmen wieder zulegen.

Der Reingewinn von SKAN sank 2025 um 57 Prozent auf 17,6 Millionen Franken, wie der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Dienstag mitteilte. Der Generalversammlung wird nun die Ausschüttung einer Dividende von 0,22 Franken je Aktie nach 0,40 Franken im Vorjahr beantragt.

SKAN hatte Ende Januar bereits erste Eckdaten vorgelegt, unter anderem zum Umsatz. Die Unternehmensprognosen wurden nun mehr oder weniger bestätigt: So schrumpfte der Umsatz um 7,7 Prozent auf 333,3 Millionen Franken und der Betriebsgewinn EBITDA um 32 Prozent auf 38,6 Millionen.

Mit einer EBITDA-Marge von 11,6 Prozent hat SKAN die anfangs des Geschäftsjahres noch ausgerufenen 14 bis 16 Prozent wie angekündigt deutlich verfehlt. Den Baselbietern wurde der sehr projektabhängige Charakter ihres Geschäfts zum Verhängnis.

Zahlreiche Projektverschiebungen

Es sei zu Projektverschiebungen in "aussergewöhnlichem" Ausmass gekommen, erklärte SKAN. Besonders betroffen waren Impfstofflinien. Die entstandenen Lücken in der Fertigung habe man durch Vorproduktionen von Standardisolatoren, wie beispielsweise für Qualitätskontrollen, kompensiert.

Das heisst, dass viele für 2025 geplante Umsätze und Gewinne ins laufende Jahr verlagert wurden. Gleichzeitig entwickelte sich der Auftragseingang mit 370,6 Millionen Franken (+3,1%) robust und der Auftragsbestand von 346,1 Millionen biete eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf.

2026 wieder Wachstum erwartet

Konkret erwartet das SKAN-Management in 2026 ein Umsatzwachstum im oberen Zehnprozentbereich. Auf Stufe EBITDA-Marge werde ein Wert zwischen 13 und 15 Prozent angestrebt. SKAN sei weiterhin in einem strukturell wachsenden Markt tätig, betonte das Unternehmen.

Gleichzeitig wurde laut SKAN im Berichtsjahr der Aufbau der Pre-Approved-Services weitergeführt. Die Dienstleistung beinhalte vorläufig zwei Abfülllinien und die Resonanz aus ersten Kundengesprächen sei "äusserst" positiv. Nach der Inspektion der Anlage durch die Schweizer Zulassungsbehörde soll der kommerzielle Start im zweiten Halbjahr 2026 stattfinden.

Das Kerngeschäft von SKAN umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Anlagen und Produkten der Reinraumtechnik und Isolatorentechnik für die Pharmaindustrie. Diese finden auch Anwendung in der Uhren- und der Nahrungsmittelindustrie, in Spitälern und Apotheken.

Die SKAN-Aktie notiert im Schweizer Handel zeitweise 16,99 Prozent tiefer bei 36,40 Franken.

ra/hr

Allschwil (awp)

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Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

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