SKAN-Aktie nimmt zu: Christian Schlögel für den Verwaltungsrat vorgeschlagen - Schär tritt zurück

Patrick Schär tritt nach 16 Jahren im Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 7. Mai 2026 nicht mehr zur Wiederwahl an.

Der Deutsche Schlögel verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in globalen Technologie-, Software- und Industrieunternehmen, wie SKAN am Montag mitteilte. Demnach gilt er als Experte für Software, digitale Transformation und künstliche Intelligenz. Von 2018 bis 2025 war er Group Chief Digital Officer und Mitglied des Vorstands der Körber AG.

