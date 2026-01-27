SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
27.01.2026 14:15:00
SKAN-Aktie nimmt zu: Christian Schlögel für den Verwaltungsrat vorgeschlagen - Schär tritt zurück
Die SKAN Group AG hat Christian Schlögel zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.
Der Deutsche Schlögel verfügt über 30 Jahre Führungserfahrung in globalen Technologie-, Software- und Industrieunternehmen, wie SKAN am Montag mitteilte. Demnach gilt er als Experte für Software, digitale Transformation und künstliche Intelligenz. Von 2018 bis 2025 war er Group Chief Digital Officer und Mitglied des Vorstands der Körber AG.Zeitweise steigt die SKAN-Aktie im Schweizer Handel um 1,19 Prozent auf 59,50 Franken.
cf/pre
Allschwil (awp)
Nachrichten zu SKAN
|
26.01.26
|Dr. Christian Schlögel nominated as new member of the Board of Directors (EQS Group)
|
26.01.26
|Dr. Christian Schlögel wird als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert (EQS Group)
|
26.01.26
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittag (finanzen.ch)
|
26.01.26
|SKAN-Aktie unter Druck: Rückläufige Geschäfte belasten die Bilanz (AWP)
|
26.01.26
|SKAN gibt provisorische Eckwerte zum Jahresergebnis 2025 be-kannt (EQS Group)
|
26.01.26
|SKAN announces preliminary key figures for the 2025 financial year (EQS Group)
|
22.01.26
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKAN von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
