Der Kadermann muss dem Bund eine Ersatzforderung von rund 230'000 Franken zahlen. Ein weiteres führendes Mitglied des Unternehmens hat der Einzelrichter der Strafkammer des Bundesstrafgerichts freigesprochen.

Gemäss Anklageschrift der Bundesanwaltschaft (BA) hat der erstinstanzlich Verurteilte zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 Aktien der damaligen BV Holding gekauft.

Dabei soll er bereits vom geplanten Börsengang von SKAN gewusst und dadurch einen unrechtmässigen Vermögensvorteil von rund 230'000 Franken erzielt haben.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann bei der Berufungskammer angefochten werden.

Die SKAN-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,44 Prozent höher bei 68,80 Franken.

Bellinzona (awp/sda)