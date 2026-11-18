SK hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 102148.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17312.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SK im vergangenen Quartal 41’318.61 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK 31’041.37 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch