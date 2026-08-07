Sk Telecom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sk Telecom präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2209.57 KRW, nach 398.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sk Telecom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4’359.10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 4’338.76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch