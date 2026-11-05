Sk Telecom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sk Telecom hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1940.54 KRW. Im Vorjahresviertel waren -766.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sk Telecom mit einem Umsatz von insgesamt 4’497.30 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3’978.06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 13.05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch