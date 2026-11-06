Sk Telecom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sk Telecom lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.310 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3.17 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0.721 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3.28 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch