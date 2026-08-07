Sk Telecom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sk Telecom lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sk Telecom im vergangenen Quartal 2.90 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sk Telecom 3.10 Milliarden USD umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.584 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2.97 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch