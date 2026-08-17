SK Square präsentierte Quartalsergebnisse

SK Square gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 141709.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 10882.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 406.59 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 328.55 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch