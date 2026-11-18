Sk Securities präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.38 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 90.04 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 132.90 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 112.91 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch