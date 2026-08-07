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07.08.2026 06:37:00
SK REIT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SK REIT hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
SK REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 127.95 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 108.66 KRW je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41.72 Prozent auf 80.02 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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