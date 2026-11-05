SK REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SK REIT präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 78.73 KRW. Im letzten Jahr hatte SK REIT einen Gewinn von 65.64 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65.23 Milliarden KRW im Vergleich zu 56.70 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch