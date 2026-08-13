SK oceanplant präsentierte Quartalsergebnisse

SK oceanplant hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 220.70 KRW. Im Vorjahresviertel waren 144.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29.15 Prozent auf 170.48 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK oceanplant 240.62 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch