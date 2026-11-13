SK oceanplant präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK oceanplant lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 165.05 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK oceanplant 184.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 116.81 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 60.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293.16 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch