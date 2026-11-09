SK Networks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SK Networks lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 17.91 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 99.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.87 Prozent auf 1’935.69 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’972.61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch