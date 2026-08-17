SK Networks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SK Networks hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 240.61 KRW gegenüber 131.00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat SK Networks 1’444.50 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1’516.33 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch