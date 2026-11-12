SK Kaken verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SK Kaken äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 145.41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 242.56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 28.98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch