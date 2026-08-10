SK Kaken präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK Kaken liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK Kaken die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 323.43 JPY gegenüber 151.11 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK Kaken in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.75 Milliarden JPY im Vergleich zu 26.21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch