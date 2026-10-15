SK JAPAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SK JAPAN hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.28 JPY gegenüber 25.46 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.72 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK JAPAN einen Umsatz von 4.11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch