SK Innovation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SK Innovation lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 15183.81 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Innovation noch ein Gewinn pro Aktie von -686.000 KRW in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK Innovation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28’773.81 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 20’533.22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch