SK hynix Aktie 568294 / KR7000660001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Programm
|
19.08.2026 09:51:36
SK hynix plant milliardenschweren Aktienrückkauf
Der Chipkonzern SK hynix will Milliarden in Aktienrückkäufe stecken.
Der Aktienkurs machte daraufhin nachbörslich Verluste aus dem Hauptgeschäft wett. Zum Börsenschluss hatte der Wert noch 8,3 Prozent verloren und war damit schwachen Vorgaben der US-Halbleiterwerte gefolgt. Steigende Anleiherenditen hatten den Sektor unter Druck gebracht. Im Vergleich zum Rekordhoch im Juni ist der SK hynix-Aktienkurs mittlerweile zwar um rund die Hälfte gesunken, seit dem Jahresanfang hat sich der Wert des Papiers aber immer noch mehr als verdoppelt.
/nas/mis
ICHEON (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu SK hynix Inc.
|
29.07.26
|SK hynix-Aktie sackt ab: Rekordgewinne eingefahren - Erwartungen verfehlt (AWP)
|
29.07.26
|MÄRKTE ASIEN/Ausverkauf im Chipsektor hält mit SK Hynix-Zahlen an (Dow Jones)
|
23.07.26
|SK hynix: Warum Hebel-ETFs nicht für jeden Anleger geeignet sind (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Aktien von SK hynix und Samsung: Chip-Doppel zündet Comeback (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Börsen-Schock in Seoul: SK hynix-Absturz nach NASDAQ-Debüt reisst auch Samsung mit (finanzen.ch)
|
13.07.26
|MÄRKTE ASIEN/Börse Seoul stürzt um 9% ab - SK Hynix knicken um über 15% ein (Dow Jones)
|
10.07.26
|SK Hynix gelingt starkes Börsendebüt in den USA (AWP)
|
10.07.26
|SK hynix-Aktie im Fokus: Milliardenlisting an der NASDAQ - Chance oder Risiko? (finanzen.ch)