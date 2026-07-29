NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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29.07.2026 14:13:00
SK hynix-Aktie sackt ab: Rekordgewinne eingefahren - Erwartungen verfehlt
Der südkoreanische Chipproduzent SK hynix hat im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz (KI) erneut Rekordgewinne eingefahren.
In seinem Bericht über das zweite Quartal meldete das Techunternehmen einen Betriebsgewinn von 60,6 Billionen Won (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) für die Monate April bis Juni - so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einer Steigerung von 557 Prozent. Damit setzt das Unternehmen seinen seit Jahren nahezu ununterbrochenen Wachstumskurs fort.
Die treibende Kraft hinter diesem rasanten Wachstum ist die enorme Nachfrage nach hochmodernen Speicherchips, die für KI-Anwendungen benötigt werden. SK hynix zählt hier zu den Weltmarktführern. Zu den wichtigsten Kunden des Konzerns zählt der US-Techkonzern NVIDIA .
Der Kurs der SK hynix-Aktie sackte nach den Zahlen um 9,61 Prozent auf 1'401'000 Won ab und baute damit das Minus der vergangenen Wochen aus.
/DP/zb
SEOUL (awp international)
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