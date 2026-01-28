Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.01.2026 14:51:00

SK Hynix-Aktie deutlich höher: Rekordquartal dank KI-Boom verzeichnet

SK Hynix-Aktie deutlich höher: Rekordquartal dank KI-Boom verzeichnet

Der KI-Boom hat dem südkoreanischen Chiphersteller SK Hynix im Schlussquartal 2025 das beste Jahresviertel in seiner Geschichte beschert.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, konnte es in den drei Monaten bis Ende Dezember seinen operativen Gewinn mit 19,2 Billionen Won (11,2 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Damit wurden auch die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Wachstumsdynamik habe sich zuletzt weiter beschleunigt, hiess es vom Konzern.

Unter dem Strich schwoll der Gewinn um 90 Prozent auf 15,2 Billionen Won an, der Umsatz kletterte in dem Quartal um zwei Drittel auf gut 32,8 Billionen Won. Den Anlegern kündigte SK Hynix höhere Dividenden an, insgesamt sollen die Aktionäre pro Anteilsschein inklusive einer Sonderausschüttung 3.000 Won erhalten. Zugleich will der Konzern zur eigenen Kurspflege eigene Aktien im Wert von 12,2 Billionen Won einziehen, dies entspreche gut zwei Prozent der ausgegebenen Papiere.

Derweil bekräftigte das Unternehmen, einen Börsengang in den USA zu erwägen. Eine Entscheidung diesbezüglich sei aber noch nicht gefallen.

SK Hynix gilt als der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite (High-Bandwidth-Memory; HBM) für den US-Konzern NVIDIA . Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach der aktuellen Spitzenversion HBM3E, die von den Amerikanern und anderen grossen Cloud-Betreibern verwendet wird. Laut einem südkoreanischen Medienbericht ist SK Hynix inzwischen auch exklusiver Lieferant der HBM3E-Module für den massgeschneiderten KI-Beschleuniger Maia 200 von Microsoft . Das Speichergeschäft von SK Hynix, das vor einigen Jahren noch starken zyklischen Schwankungen unterworfen war, wirft dank der hohen Nachfrage mittlerweile konstante Gewinne ab.

An der Börse in Südkorea gewann die SK hynix-Aktie 5,13 Prozent

Aktuell ist nach Unternehmensangaben auch in grossem Stil die Fertigung der nächsten HBM4-Generation angelaufen. Hier liegt Hynix im Wettstreit mit seinem südkoreanischen Wettbewerber Samsung: Beide Chiphersteller bewerben sich um die Zertifizierung für dessen Verkauf an NVIDIA.

ICHEON (awp international)

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com
