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21.08.2026 06:37:00
SK Growth Opportunities A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SK Growth Opportunities A lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresviertel hatte SK Growth Opportunities A -1.200 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 198.8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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