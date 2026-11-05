SK GAS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK GAS hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20794.01 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SK GAS ein EPS von 12484.00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39.01 Prozent auf 2’711.08 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’950.23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch