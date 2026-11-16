SK eternix präsentierte Quartalsergebnisse

SK eternix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -361.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -150.000 KRW je Aktie erzielt worden.

SK eternix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 227.99 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 391.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch