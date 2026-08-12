SK-Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SK-Electronics veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72.97 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 41.65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK-Electronics in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch