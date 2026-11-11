SK-Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SK-Electronics präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 61.28 JPY erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 6.63 Milliarden JPY, gegenüber 7.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.30 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 295.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 263.00 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4.54 Prozent auf 29.19 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 27.86 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch