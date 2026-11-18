SK D&D liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SK D&D die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2466.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 148.31 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 139.71 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK D&D einen Umsatz von 102.60 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch