SK Chemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SK Chemicals hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2398.14 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SK Chemicals ein EPS von 2220.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 740.84 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 609.92 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch