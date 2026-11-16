SK Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse

SK Chemicals hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11505.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 680.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’441.47 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2’601.28 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch