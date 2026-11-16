SK Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SK Chemicals hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 11492.00 KRW gegenüber 714.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3’441.47 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2’601.28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch